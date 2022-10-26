На строительство метро в Петербурге будут выделять по 30 млрд рублей в течение трех лет

Выделение денег на строительство метро тормозят только сроки самого строительства. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По 30 миллиардов рублей будут выделять на строительство метро в Петербурге в течение ближайших трех лет. Именно такие цифры заложены в проекте городского бюджета на 2023-25 годы. Обсуждение документа началось в Законодательном собрании Петербурга, куда с докладом приехал губернатор Александр Беглов.

- По 30 миллиардов ежегодно заложили на строительство метро. Это минимум который будет повышаться по мере наращивания темпов работ у Метростроя Северной столицы, - заявил во время выступления перед депутатами глава города.

По словам Александра Беглова, пока еще не решены все вопросы (какие именно - не уточняется) со старым Метростроем. Это в том числе ограничивает скорость работ по развитию подземки.

Кроме подземки, в проекте бюджета заложены 62 млрд рублей на ремонт дорог и мостов, в том числе трамвайной сети. За три года 42 млрд рублей направят на покупку 309 трамваев, 111 троллейбусов. На линию выйдут 3290 новых автобусов. 240 вагонов получит метрополитен.