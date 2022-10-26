Полиция Петербурга задержала наркодиллера, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, находящегося в межгосударственном розыске Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали наркодиллера, которого разыскивали в одной соседней стране. Молодой мужчина с лета находился в федеральном розыске за продажу наркотиков, а также выращивание запрещенных кустов. Об этом 26 октября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- В июле 2022 года 23-летний парень много раз продавал у себя на родине синтетический наркотик. Также он выращивал дома запрещенную коноплю, - рассказали в полиции.

На молодого человека дома возбудили два уголовных дела и объявили в розыск, как только он скрылся от правосудия. Полицейские встретили подозреваемого на одной из главных барных улица Петербурга - у дома 4а на Думской улице.

Задержанный доставлен в отдел полиции. Инициатору розыска сообщено.