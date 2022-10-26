Движение по трассе «Скандинавия» полностью перекроют в направлении Петербурга

На "Скандинавии" перекроют проезд в сторону Петербурга. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Водителей Петербурга и Ленобласти предупреждают об изменении режима движения по федеральной трассе «Скандинавия». Вечером 27 октября в районе поселка Первомайское проезд в сторону города на Неве временно будет перекрыт.

- В связи с производством работ по установке П-образной металлической опоры, предназначенной для размещения знаков переменной информации, будет полностью перекрываться движение транспорта на 70-м км федеральной трассы А-181 «Скандинавия», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Время перекрытия: с 23:00 до 23:20. Проезд в сторону Выборга будет открыт по всем трем полосам.

Место работ обозначат световой сигнализацией и знаками. Водителей призывают к внимательности и аккуратности.