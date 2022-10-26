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Происшествия26 октября 2022 11:34

Полуголого мужчину с изрезанными ягодицами выбросили из машины на юге Петербурга

Пострадавшим оказался мигрант из Таджикистана
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Изрезанного ножом мужчину нашли на Краснопутиловской улице.

Изрезанного ножом мужчину нашли на Краснопутиловской улице.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Кировского района Петербурга ищет обидчиков молодого мигранта из Таджикистана, которого нашли на улице полураздетым и жестоко изрезанным ножом. По словам очевидцев, человека в крови выбросили из машины рядом с гаражным кооперативом на Краснопутиловской улице.

- Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего. У него нашли ножевые ранения затылка, груди и ягодиц, - пишет «Мойка 78».

Мужчина был в тяжелом состоянии и без сознания. Опросить его удалось только через несколько дней, 25 октября. Полицейским пострадавший сказал, что у него произошел конфликт с одним из земляков, во время которой оппонент пустил в ход нож.

Сейчас подозреваемого в нападении ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.