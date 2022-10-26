Полуголого мужчину с изрезанными ягодицами выбросили из машины на юге Петербурга

Изрезанного ножом мужчину нашли на Краснопутиловской улице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция Кировского района Петербурга ищет обидчиков молодого мигранта из Таджикистана, которого нашли на улице полураздетым и жестоко изрезанным ножом. По словам очевидцев, человека в крови выбросили из машины рядом с гаражным кооперативом на Краснопутиловской улице.

- Врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего. У него нашли ножевые ранения затылка, груди и ягодиц, - пишет «Мойка 78».

Мужчина был в тяжелом состоянии и без сознания. Опросить его удалось только через несколько дней, 25 октября. Полицейским пострадавший сказал, что у него произошел конфликт с одним из земляков, во время которой оппонент пустил в ход нож.

Сейчас подозреваемого в нападении ищут, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.