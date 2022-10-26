Депутаты одобрили повышение штрафов за организацию нелегальных свалок в Петербурге

Депутаты одобрили увеличение штрафов за незаконные свалки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты петербургского законодательного собрания одобрили в первом чтении инициативу губернатора о повышении штрафов за организацию незаконных свалок. Эта мера должна помочь в борьбе с завалами мусора где попало.

- Законопроектом предлагается поднять минимальный уровень административного наказания для граждан до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц до 700 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ЗакСа.

По данным городского парламента, на ликвидацию незаконных свалок в Петербурге только в бюджете 2022 года заложено 149 миллионов рублей. Эти средства могли бы пойти на другие цели.

Кроме финансового ущерба, выброшенный мусор вредит природе, ухудшая общую экологическую обстановку в городе.

Законопроект должен пройти еще два рассмотрения, после чего, в случае принятия, он уйдет на подпись губернатору.