Петербуржец в суде обжаловал штраф за неявку в военкомат по повестке

Петроградский районный суд принял к рассмотрению жалобу на штраф за неявку в военкомат. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первый иск об оспаривании наказания за неявку по повестке в военкомат зарегистрировали в Петербурге. Материалы поступили в Петроградский районный суд. Жалобу подал мужчина, которому назначили штраф в 1,5 тысячи рублей по статье «неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету».

- Как следует из постановления, военнообязанный, состоящий на воинском учете, не явился по вызову (повестке) комиссариата в установленное время без уважительной причины, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В постановлении о штрафе также говорится, что петербуржец «в установленные сроки» не сообщил в военкомат об изменении своего семейного положения, места работы, получения образования и переезда на другую квартиру.

В жалобе истец отмечает, что в военкомат он ходил, а посему требует штраф отменить.

Суд жалобу принял и затребовал документы для изучения.