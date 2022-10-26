Один из крупнейших динопарков откроется на курорте под Петербургом

На курорте под Петербургом откроется один из крупнейших в регионе динопарков Фото: Олег ЗОЛОТО

Под Санкт-Петербургом откроется один из самых больших динопарков региона. Он расположится на территории курорта "Охта Парк". Открытие ожидается перед Новым годом. Об этом 26 октября 2022 года сообщает ТАСС.

- На территории в один гектар будут расположены 25 движущихся моделей динозавров. Масштабные фигуры динозавров погрузят детей в древний мир и позволят прикоснуться к фауне того времени, а специальные инфостенды позволят лучше понять, какие звери населяли Землю миллионы лет назад, - пишет издание.

Фигуры древних жителей Земли будут внушительных размеров - в среднем 3-5 метров, а самая большая будет достигать 8 метров.

Помимо фигур динозавров, в парке будет зона для археологических раскопок, а также фотозона.