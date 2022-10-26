Открытый огонь потушили на складе в Металлострое Петербурга

Открытый огонь потушили на складе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже почти сутки спасатели тушат пожар на складе в поселке Металлострой в Санкт-Петербурге. Огонь охватил здание склада размером 100 на 240 метров и высотой 12 метров вечером 25 октября 2022 года. В пик площадь пожара достигала 12 тысяч квадратных метров. К середине дня 26 октября спасатели смогли ликвидировать открытый огонь.

- В 15:35 часов - ликвидация открытого горения на пожаре в поселке Металлострой. Продолжаются работы по проливке, ранг пожара понижен до первого номера, - сообщили в пресс-службе МЧС города.

Сообщение по пожаре поступило на пульт экстренной службы накануне в 20:48 часов. Это оказалось слишком поздно. К тому времени, как спасатели прибыли на место, огонь уже охватил 1 тысячу квадратных метров склада. Поэтому борьба с пламенем затянулась.

На месте работают 160 человек личного состава МЧС и 45 единиц техники.