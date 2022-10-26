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Происшествия26 октября 2022 13:15

Спасатели эвакуировали пять человек из горящего дома на Свердловской набережной в Петербурге

Пламя охватило балкон на третьем этаже многоэтажки
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Пять человек эвакуировали из горящего дома на Свердловской набережной в Петербурге

Пять человек эвакуировали из горящего дома на Свердловской набережной в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге спасатели вывели пять человек из горящего многоквартирного дома. Пожар случился днем 26 октября 2022 года в Красногвардейском районе. В 15:23 часов на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 64 по Свердловской набережной. На место выдвинулась бригада спасателей, рассказали в пресс-службе МЧС города.

- На третьем этаже жилого дома на балконе одной из квартир огонь охватил 2 квадратных метра площади, - рассказали спасатели.

Чтобы спасти жильцов дома от едкого дыма, с выше лежащих этажей было эвакуировано пять человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

В итоге с огнем боролись 15 человек личного состава МЧС и три пожарные машины. Пожар ликвидировали спустя 20 минут после вызова. Причина возгорания устанавливается.