Депутаты повысили суточные до 8480 рублей госслужащим Петербурга

Депутаты повысили суточные командированным госслужащим. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские депутаты одобрили законопроект «о внесении изменений в закон о служебных командировках госслужащих», который предусматривает повышение суточных в полтора десятка раз, до суммы в восемь с лишним тысяч рублей.

- Проектом закона предусматриваются особенности командирования лиц <...> на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, - говорится в тексте документа.

Возмещение расходов, связанных с проживанием «вне постоянного места жительства» при командировках на Донбасс установлен в размере 8480 рублей. Эта сумма включает оплату гостиницы, питание и прочее.

Кроме того, во время пребывания в указанных регионах госслужащие будут получать двойную зарплату. Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко отметил, что дополнительной нагрузки на бюджет не будет, так как ввиду политической обстановки количество заграничных командировок резко сократилось.

Большинством голосов документ был утвержден стазу в трех чтениях и ушел на подпись губернатору.