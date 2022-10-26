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Происшествия26 октября 2022 15:24

Суд продлил срок задержания вандалу, нарисовавшему свастику на мемориале «Дороги жизни»

На мужчину возбуждено дело об осквернении памятников защитникам Отечества
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
Суд продлил срок задержания вандалу, осквернившему памятник на "Дороге жизни".

Суд продлил срок задержания вандалу, осквернившему памятник на "Дороге жизни".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всеволожский районный суд Ленинградской области продлил на 72 часа срок задержания вандалу, нарисовавшему свастику на мемориале «Разорванное кольцо», входящему в памятный комплекс «Дорога жизни».

- Срок задержания продлили на 72 часа. Избрание меры состоится 28 октября 2022, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Напомним, что сам инцидент произошел 21 октября. Неизвестный краской нарисовал «нацистскую символику» на километровый столб на «Дороге жизни» и у постамента зенитному орудию.

Позднее сыщики отдела по борьбе с экстремизмом нашли и задержали 27-летнего жителя Всеволожска, который признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении мужчины было возбуждено дело об осквернении памятников защитникам Отечества.