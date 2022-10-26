Суд продлил срок задержания вандалу, нарисовавшему свастику на мемориале «Дороги жизни»

Суд продлил срок задержания вандалу, осквернившему памятник на "Дороге жизни". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Всеволожский районный суд Ленинградской области продлил на 72 часа срок задержания вандалу, нарисовавшему свастику на мемориале «Разорванное кольцо», входящему в памятный комплекс «Дорога жизни».

- Срок задержания продлили на 72 часа. Избрание меры состоится 28 октября 2022, - сообщает пресс-служба управления Следственного комитета РФ по Ленобласти.

Напомним, что сам инцидент произошел 21 октября. Неизвестный краской нарисовал «нацистскую символику» на километровый столб на «Дороге жизни» и у постамента зенитному орудию.

Позднее сыщики отдела по борьбе с экстремизмом нашли и задержали 27-летнего жителя Всеволожска, который признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении мужчины было возбуждено дело об осквернении памятников защитникам Отечества.