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Авто26 октября 2022 16:15

Дублера Приморского шоссе Южную улицу построят в 2024 году

Она свяжет Лахту и Ольгино с микрорайоном Долгое Озеро
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Южную улицу сдадут в эксплуатацию до конца 2024 года. Фото: Яндекс.Карты.

Южную улицу сдадут в эксплуатацию до конца 2024 года. Фото: Яндекс.Карты.

Южную улицу, которую не могут построить уже пять лет, сдадут в эксплуатацию в 2024 году. Об этом заявил губернатор Александр Беглов, выступавший перед депутатами Законодательного собрания перед обсуждением бюджета.

- До конца 2024 года введут в эксплуатацию Шуваловский проспект на участке от Камышовой до Планерной улицы, а также Южную улицу, Цимбалинский путепровод, участок Петрозаводского шоссе, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что Южная улица станет дублером Приморского шоссе в районе Лахтинского разлива и соединит между собой две части Приморского района: Лахту-Ольгино и Долгое Озеро. По предыдущим планам завершить работы хотели к июню 2025 года.

Также до конца 2024 года будет сдан второй этап Приморского шоссе с развязками к деловому кварталу «Лахта-Центр».