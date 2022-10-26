Повторное исследование воздуха провели после пожара на складе в Металлострое Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Около здания склада, который загорелся в Металлострое 25 октября, провели повторную проверку воздуха. Лаборатория работала на территории жилой застройки в Невском и Колпинском районах.

- В отобранных пробах концентрация загрязняющих веществ не превышает гигиенические нормативы для атмосферного воздуха сельских и городских поселений, - сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Таким образом, сейчас здоровью жителей этих районов ничего не угрожает. А сотрудники Роспотребнадзора продолжают контролировать ситуацию.

Напомним, склад со строительными материалами загорелся в Металлострое вечером 25 октября. Огонь охватил 12 тысяч квадратных метров. Пожар тушили 160 спасателей в течение нескольких часов.