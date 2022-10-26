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Общество26 октября 2022 16:53

Проект о командировках чиновников в новые регионы России одобрили в Петербурге

Решение принято на заседании Законодательного собрания
Анастасия НУРАДИЛОВА
Решение принято на заседании Законодательного собрания

Решение принято на заседании Законодательного собрания

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На заседании Законодательного собрания в Петербурге 26 октября в третьем чтении рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон о служебных командировках госслужащих. С инициативой выступил депутат ЗакСа Александр Шишлов.

- Предлагаем рассмотреть бескорыстную возможность депутатов Законодательного собрания посещать и оказывать помощь на новых территориях, - выступил депутат, слова которого приводит телеграм-канал «Трансляции из ЗакСа».

Александр Шишлов имел в виду такие территории как ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

На первом внеочередном заседании депутаты не поддержали новую поправку. Тогда было проведено еще одно внеочередное заседание. Со второй попытки нововведение приняли в целом.