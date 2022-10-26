СК Петербурга запустил горячую линию для участников спецоперации и их семей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

ГСУ СК России по Санкт-Петербургу запустил горячую линию для мобилизованных и участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

- В Главном следственном управлении действует круглосуточная горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей, - говорится в сообщении ведомства.

Обращения по горячей телефонной линии принимаются ежедневно, без выходных и в круглосуточном режиме. По вопросу частичной мобилизации жители Петербурга могут обратиться по номеру телефона: +7-921-762-67-16.