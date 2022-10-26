Менее 1% безбилетников выявили в Петербурге с начала транспортной реформы

За семь месяцев контролеры-ревизоры провели 325 тысяч проверок Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Более пяти миллионов пассажиров проверили контролеры-ревизоры. На 276 маршрутах было проведено более 325 тысяч проверок с начала внедрения в Петербурге новой модели транспортного обслуживания.

- С 1 апреля по 24 октября на наземном транспорте было выявлено менее одного процента безбилетников. Это указывает на высокую платежную дисциплину жителей и гостей города, - отметили в пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга.

Автобусы, которые работают по бескондукторной системе, ежедневно проверяют более 400 контролеров-ревизоров. Они могут войти в транспорт на любой остановке и попросить пассажиров доказать, что проезд был оплачен.