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Здоровье26 октября 2022 17:58

Смольный продлил коронавирусные ограничения до 31 декабря

Ранее ограничения продлевались до 31 октября
Анастасия НУРАДИЛОВА
Смольный продлил коронавирусные ограничения до 31 декабря

Смольный продлил коронавирусные ограничения до 31 декабря

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге продлили ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В городе продолжает действовать постановление № 121. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 декабря, - говорится в сообщении.

Постановление подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Петербургу. Напомним, ранее предписанное постановление продлевало ограничения до 31 октября.

В городе все еще нельзя проводить и посещать публичные мероприятия без специальных согласований. В рамках ковидных ограничений также продолжает действовать запрет на курение кальяна в общественных местах.