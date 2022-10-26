Смольный продлил коронавирусные ограничения до 31 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге продлили ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. В городе продолжает действовать постановление № 121. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 декабря, - говорится в сообщении.

Постановление подписал губернатор Александр Беглов на основании предписания Главного государственного санитарного врача по Петербургу. Напомним, ранее предписанное постановление продлевало ограничения до 31 октября.

В городе все еще нельзя проводить и посещать публичные мероприятия без специальных согласований. В рамках ковидных ограничений также продолжает действовать запрет на курение кальяна в общественных местах.