Матч СКА с «Нефтехимиком» завершился победой армейцев

Игра с хоккеистами из Нижнекамска завершилась четвертой победой армейцев подряд. Фото: СКА

СКА провел матч с «Нефтехимиком» в рамках чемпионата КХЛ сезона 2022-2023. Игра состоялась в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

- Шайбы в ворота забивали Эмиль Галимов, Александр Волков и Степан Фальковский. Один гол в ворота петербуржцев забросил игрок «Нефтехимика» Андрей Белозеров, - рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.

Игра с хоккеистами из Нижнекамска завершилась четвертой победой армейцев подряд. Напомним, СКА провел домашнюю серию матчей и стал победителем каждой из этих игр. В следующий раз армейцы встретятся с ХК «Динамо». Матч пройдет 15 ноября.