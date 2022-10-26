Мастер по ремонту телефонов обокрал пенсионера в Петербурге

Полицейские задержали подозреваемого Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские задержали парня, который под видом мастера по ремонту телефонов ограбил пенсионера. Пострадавший мужчина обратился в полицию 20 октября. Он сообщил, что его обманул аферист.

- Пенсионер вызвал мастера, чтобы тот перенес данные с одного телефона на другой. А после оказания услуг он заметил, что со счета в онлайн-банке списали около 375 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

А парню хватило наглости прийти к пенсионеру на следующий день и потребовать 10 тысяч рублей за установку антивируса. Общая сумма ущерба составила 387 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Полицейские задержали 19-летнего подозреваемого.