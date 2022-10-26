Процессы роботизации внедрят в работу органов власти в Петербурге

Роботизация используется при проверке на соответствие критериям планов-графиков по госзакупкам

В Петербурге в работу органов власти будут внедрять процессы роботизации. Таким образом планируется повысить качество госуслуг и сервисов, которыми пользуются петербуржцы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- На данный момент роботизация используется при проверке на соответствие критериям планов-графиков по госзакупкам. За день так удается сэкономить 13 человеко-часов, обработав 258 пакетов документов. Другой робот может обработать 2-3 тысячи пакетов документов. Это экономит 100-150 человеко-часов в день, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Благодаря работе роботов, от рутинной нагрузки на данном этапе можно освободить до 15 сотрудников. А очень скоро, в ноябре-декабре ожидаются пиковые нагрузки, когда роботы действительно понадобятся.

- Можно освободить специалистов от рутинной работы. Они могут тратить это время на формирование и контроль более сложных проектов, - отметил зампред Комитета по финансам Сергей Поляков.