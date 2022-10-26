На петербуржца, пытавшегося убить брата топором, возбуждено уголовное дело

К полицейским обратились сотрудники больницы Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На петербуржца, который пытался убить брата топором, возбуждено уголовное дело. О случившемся полицейским рассказали сотрудники больницы, когда 27 сентября к ним привезли мужчину с ранами на спине.

- Между братьями произошла ссора. И 44-летний мужчина несколько раз ударил родственника топором по спине. Это все происходило в частном доме, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полученные пострадавшим повреждения расцениваются как тяжкий вред здоровью. Поэтому на его брата возбуждено уголовное дело. Сейчас полицейские решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.