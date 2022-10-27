На трассе «Кола» в Ленобласти ограничат пропускную способность до конца января 2023 года

На трассе «Кола» будут действовать ограничения с 27 октября по 27 января. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На федеральной дороге «Кола» ограничат пропускную способность до конца января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- На трассе «Кола» будут действовать ограничения с 27 октября этого года по 27 января следующего года. Там будут произведены работы по строительству скоростных полос и примыкания к основному ходу трассы Р-21, - говорится в сообщении.

Примыкание построят для доступа к Многофункциональному торгово-промышленному комплексу, который сейчас возводят в Ленобласти.

В сторону Мурманска в это время ограничат скоростной режим до 50 километров в час. Ширину каждой полосы движения уменьшат до 3,5 метров. Движение будет осуществляться по двум полосам в штатном режиме.