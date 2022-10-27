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Авто26 октября 2022 21:36

Разводка Ладожского моста остановит движение по Мурманскому шоссе 27 октября

По Неве проплывут теплоходы высотой 20 метров
Анастасия НУРАДИЛОВА
Движение по трассе перекроют 27 октября. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Движение по трассе перекроют 27 октября. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ладожский мост на трассе «Кола» разведут 27 октября. Из-за этого на 45 минут будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- С 10:00 до 10:45 по Неве проплывут теплоходы «Андрей Первозванный» и «РБ-366» высотой 20 метров. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - говорится в сообщении.

Напомним, с 27 октября по 27 января 2023 года на дороге «Кола» ограничат пропускную способность. Там будут строить скоростные полосы и примыкание к основному ходу трассы. Скоростной режим ограничат до 50 километров в час, а полосы движения уменьшат до 3,5 метров.