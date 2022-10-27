Туман накроет Петербург и Ленобласть утром 27 октября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге и Ленобласти 27 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. А ночью и утром Северную столицу и регион накроет густой туман.

- В Ленобласти ночью будет от +3 до +8 градусов, а днем – от +5 до +10. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, - сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Такой же ветер ожидается и в Петербурге. Ночью будет от 6 до 8 градусов со знаком плюс. А днем - от 8 до 10 градусов. Атмосферное давление днем повысится, а вот ночью оно останется без изменений.

Напомним, самым холодным днем октября стал вторник, 25 октября. Среднесуточная температура тогда составила всего 2,5 градусов тепла.