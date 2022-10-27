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Происшествия27 октября 2022 4:41

Mercedes насмерть сбил пешехода на Московском проспекте в центре Петербурга

Трагедия произошла поздно вечером 26 октября
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Mercedes насмерть сбил пешехода в центре Петербурга

Mercedes насмерть сбил пешехода в центре Петербурга

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Смертельная авария произошла в центре Санкт-Петербурга поздно вечером 26 октября 2022 года. На Московском проспекте рядом со станцией метро "Технологический институт" автомобиль Mercedes летел на большой скорости и сбил пешехода. Человек погиб на месте. Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- У Технологического института по Московскому неслись Mercedes с BMW,а пешеход в это время переходил. Mercedes его сбил, - рассказали очевидцы.

Судя по кадрам, авария произошла на пешеходном переходе. Кому в тот момент горел зеленый свет, очевидцы не уточняют.

На место оперативно приехали сотрудники дорожной полиции и перекрыли для проезда часть проспекта. Сейчас по факту смертельной аварии проводится проверка, чтобы установить виновных.