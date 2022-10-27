Пробка собралась на Московском проспекте Петербурга из-за ДТП утром 27 октября

Авария спровоцировала пробку на Московском проспекте в Петербурге утром 27 октября Фото: СОЦСЕТИ

На Московском проспекте Санкт-Петербурга с самого утра 27 октября 2022 года пробка. В шестом часу утра на одной из главных магистралей города столкнулись две машины. Сама по себе авария оказалась не очень серьезной. Зато автомобили перекрыли собой две полосы движения, из-за чего и образовался затор. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

- Московский 102, после перекрестка с поворотом налево на Митрофаньевскую улицу у заправки Neste встретились двое, уже не торопятся. Две полосы в минус, - рассказали автомобилисты.

На данный момент участники аварии ожидают прибытия сотрудников ГИБДД, чтобы зафиксировать ДТП и разобраться, кто же виноват в сложившейся ситуации.

На половину восьмого на Московском проспекте собралась небольшая пробка от круга Московских ворот до места ДТП.