Тепло до плюс 11 градусов и дожди ждут Петербург 27 октября

Тепло и пасмурно будет в Петербурге 27 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург вернулось тепло. Морозные ночи и вечера отступили. Благодаря теплому сектору циклона, который пришел в город, 27 октября 2022 года температура воздуха в Северной столице окажется на 5-6 градусов выше положенной по климату нормы. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица будет ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди, а температура окажется выше нормы, - рассказал синоптик.

Днем в городе на Неве отметки термометров поднимутся до отметок в 9-11 градусов тепла, по Ленинградской области до плюс 7-12 градусов. Ветер окажется западный 3-8 метров в секунду.

В пятницу облачно, вновь дожди, а теплая погода продолжит радовать горожан.