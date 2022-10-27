Без вести пропавшую 20-летнюю девушку разыскивают в Петербурге

20-летняя девушка без вести пропала в Петербурге / Фото: Лиза Алерт

В Санкт-Петербурге разыскивают без вести пропавшую девушку. 20-летняя горожанка ушла из дома еще 24 октября 2022 года. Уже третьи сутки о ее местонахождении ничего неизвестно. Об этом рассказали поисковики организации "Лиза Алерт".

- Помогите найти человека. 29-летняя Вероника ушла из дома 24 октября, но обратно не вернулась, - рассказали поисковики.

Девушка ростом 176 сантиметров, нормального телосложения, волосы у нее светло-русые, глаза серо-зеленые. В день пропажи была одета в черную куртку и черные кроссовки. Известно, что с собой у нее был синий чемодан. Возможно, девушка собиралась куда-то уехать.

Также пользователи соцсети обратили внимание, что девушка уже пропадала летом этого года.