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НовостиОбщество27 октября 2022 5:50

Каждый второй житель Петербурга нуждается в подработке

Горожане хотели бы увеличить свои доходы
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Каждый второй трудящийся в Петербурге нуждается в подработке для поддержания бюджета

Каждый второй трудящийся в Петербурге нуждается в подработке для поддержания бюджета

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге каждый второй работающий горожанин нуждается в подработке. К такому выводу пришли специалисты сервиса hh.ru, проведя опрос среди петербуржцев. Результаты исследования были опубликованы 27 октября 2022 года.

- В Петербурге 47 процентов опрошенных хотели бы найти подработку в дополнении к основной работе. При этом, 41 проценту эта подработка не нужна, а у 9 процентов респондентов этот дополнительный доход уже есть, - говорится в исследовании.

Что касается остальных горожан, то они затруднились ответить, нужен ли им этот дополнительный доход за дополнительный труд или нет. Отмечается, что с начала года количество петербуржцев, которым понадобилась подработка, увеличилось на 2 процента.