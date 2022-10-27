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НовостиОбщество27 октября 2022 6:11

Туман накрыл Петербург утром 27 октября

Город оказался в легкой, белой дымке
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Туман опустился на Петербург 27 октября

Туман опустился на Петербург 27 октября

Фото: Юлия СТАЛИНА

Санкт-Петербург утром 27 октября 2022 года окутал туман, сделав город еще более таинственным и загадочным. Белая пелена опустилась на Северную столицу еще в 7 часов утра. Однако туман не спустился до земли, а остался перемещаться где-то на уровне крыш многоэтажек.

- Улицы заволокло туманом. Но видно его только с верхних этажей. На улице видимость нормальная, - рассказал журналист "Комсомолки".

Напомним, что накануне МЧС Петербурга и Ленинградской области предупреждали о возникновении тумана. Ожидается, что видимость при нем будет менее 500 метров.

В связи с белой дымкой, автомобилистам и пешеходам следует быть внимательнее и осторожнее на дорогах, так как из-за тумана правильно определить расстояние до объекта бывает сложно.