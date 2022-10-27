Неработающие светофоры создали пробку на Лиговском проспекте в Петербурге утром 27 октября

На Лиговском проспекте Петербурга собралась пробка из-за неработающих светофоров Фото: СОЦСЕТИ

На Лиговском проспекте Санкт-Петербурга с утра 27 октября 2022 года пробка. Автомобилисты с трудом проезжают перекресток с набережной Обводного канала, так как в этом месте перестали работать светофоры. На это очевидцы пожаловались в социальной сети.

- На перекрестке Лиговского проспекта и набережной Обводного канала, возле метро, не работают светофоры, - рассказали автомобилисты.

Согласно данным сервиса "Яндекс", из-за этой проблемы на перекрестке образовалась пробка. Заторы наблюдаются и на Лиговском проспекте, но более затрудненное движение по набережной. Проблем для проезда добавляет авария на перекрестке, которая произошла еще в 8 часов утра.

Со слов автомобилистов, сейчас на перекрестке, пока светофоры "отдыхают", работает регулировщик.