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НовостиАвто27 октября 2022 6:23

Неработающие светофоры создали пробку на Лиговском проспекте в Петербурге утром 27 октября

Затор образовался на пересечении с Обводным каналом
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На Лиговском проспекте Петербурга собралась пробка из-за неработающих светофоров

На Лиговском проспекте Петербурга собралась пробка из-за неработающих светофоров

Фото: СОЦСЕТИ

На Лиговском проспекте Санкт-Петербурга с утра 27 октября 2022 года пробка. Автомобилисты с трудом проезжают перекресток с набережной Обводного канала, так как в этом месте перестали работать светофоры. На это очевидцы пожаловались в социальной сети.

- На перекрестке Лиговского проспекта и набережной Обводного канала, возле метро, не работают светофоры, - рассказали автомобилисты.

Согласно данным сервиса "Яндекс", из-за этой проблемы на перекрестке образовалась пробка. Заторы наблюдаются и на Лиговском проспекте, но более затрудненное движение по набережной. Проблем для проезда добавляет авария на перекрестке, которая произошла еще в 8 часов утра.

Со слов автомобилистов, сейчас на перекрестке, пока светофоры "отдыхают", работает регулировщик.