Наркоманы разобрали лифт в поисках закладки в жилом доме в Мурино

В Мурино наркоманы разломали лифт в поисках закладки Фото: СОЦСЕТИ

Жители города Мурино в Ленинградской области жалуются на наркоманов, которые в поисках закладок с запрещенными веществами ломают общественную собственность. Так, 26 октября 2022 года жильцы дома 3 на бульваре Менделеева столкнулись с тем, что неизвестные буквально разобрали панели лифта на одном из этажей, чтобы найти наркотики. Фотографией разломанного лифта люди поделились в социальной сети.

- В Мурино "кладоискатели" разобрали лифт поисках закладки. Такой подарок ждал жителей дома номep 3 на бульваре Менделеева, - пожаловались горожане.

На снимке видно, что у одного лифта сильно отогнула верхняя панель. На другом лифте панель и вовсе выломана, вынут защитный поролон, повреждены провода.

Виновные пока что не установлены. Обращались ли жильцы в полицию, не сообщается.