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НовостиПроисшествия27 октября 2022 6:38

Наркоманы разобрали лифт в поисках закладки в жилом доме в Мурино

Местные жители жалуются, что это уже второй случай за месяц
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Мурино наркоманы разломали лифт в поисках закладки

В Мурино наркоманы разломали лифт в поисках закладки

Фото: СОЦСЕТИ

Жители города Мурино в Ленинградской области жалуются на наркоманов, которые в поисках закладок с запрещенными веществами ломают общественную собственность. Так, 26 октября 2022 года жильцы дома 3 на бульваре Менделеева столкнулись с тем, что неизвестные буквально разобрали панели лифта на одном из этажей, чтобы найти наркотики. Фотографией разломанного лифта люди поделились в социальной сети.

- В Мурино "кладоискатели" разобрали лифт поисках закладки. Такой подарок ждал жителей дома номep 3 на бульваре Менделеева, - пожаловались горожане.

На снимке видно, что у одного лифта сильно отогнула верхняя панель. На другом лифте панель и вовсе выломана, вынут защитный поролон, повреждены провода.

Виновные пока что не установлены. Обращались ли жильцы в полицию, не сообщается.