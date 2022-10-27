Видео момента как Mercedes насмерть сбивает пешехода на Московском проспекте показало МВД

у метро "Технологический институт" девушка на "Мерседесе" насмерть сбила 31-летнего мужчину. Фото: кадр с камер наблюдения / ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полиция показала момент смертельного ДТП у станции метро «Технологический институт» в Петербурге. Около часа ночи Mercedes с девушкой за рулем снес молодого мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. От страшного удара человека подбросило на несколько метров вверх.

- В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, 22-летняя девушка, управлявшая иномаркой, за последние два года «насобирала» 130 штрафов за превышение скорости. Была ли скорость превышена и в случае данного ДТП, установят дознаватели. Все необходимые экспертизы уже назначены.

По факту аварии начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Погибшему был 31 год.