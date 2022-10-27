Полиция Петербурга задержала мигранта по подозрению в педофилии

Мигранта задержали по подозрению в педофилии в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет проверяет заявление 37-летней местной жительницы, обвинившей своего знакомого мигранта в педофилии. Женщина обратилась в отделение МВД по Центральному району 26 октября 2022 года. Она уверяет, что 26-летний мужчина изнасиловал ее дочь. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- По словам женщины, днем 8 октября в квартире на 8-й Советской мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 14-летней дочери, - рассказал источник.

Сразу же после заявления, полиция задержала подозреваемого в квартире на Тележной улице и отправили под стражу. Девочку отвезли в детскую больницу имени Филатова. Врачи осмотрели ребенка и отметили, что на теле признаков сексуального насилия нет.

Проверку проводит следственный комитет.