Новый скейт-парк под ЗСД открылся на Васильевском острове в Петербурге

На Васильевском острове открылся скейт-парк / Фото: Алексей Корабельников

В Санкт-Петербурге открылся новый скейт-парк. Площадка для скейтеров, роллеров и любителей самоката расположилась на Морской набережной под мостом ЗСД. Парк - инициатива местных жителей, которая попала в проект "Твой бюджет" 2016 года. Об этом 27 октября 2022 года рассказал вице-губернатор города Алексей Корабельников.

- Да, реализация затянулась - к сожалению, изначально проектом занялся подрядчик, который не смог выполнить все свои обязательства. Качество площадки не соответствовало стандартам, спорт на такой площадке был бы не просто экстремальным, а опасным для жизни. Начались судебные разбирательства, что очень повлияло на сроки, - пояснил вице-губернатор.

Так как площадка находится под мостом, то кататься можно даже во время дождя. Помимо рамп и пулов на территории скейт-парка есть баскетбольная площадка, скамейки для отдыха и качели.