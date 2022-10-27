Туман помешал побить рекорд тепла в Петербурге 27 октября

Морось с туманом помешала побить рекорд тепла в Петербурге. Фото: Петр КИБЕР

Меньше градуса не хватило Петербургу, чтобы побить суточный рекорд тепла для 27 октября. Причиной неудачи стал туман, который окутал город к утру четверга. Он понизил температуру на полтора градуса. Примерно половины этой величины и оказалось недостаточно для нового рекорда.

- Вечером и ночью температура оставалась даже выше +10 градусов и лишь утром, когда приблизилась зона с моросящими осадками и туманом, она опустилась ниже +9. В связи с этим рекорда не получилось, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

К 9 утра четверга контрольные термометры показали «всего» +8,6 градуса. Если судить по климатическим нормам для конца октября, то это почти жара. Но были года и потеплее. Так, в печально известном 1937-м, 27 октября была зафиксировано температура +9,3 градуса.

Но шансы на рекорд еще есть. 29 октября может стать самым теплым днем для конца месяца и побить достижение 1967 года, когда термометры показали +9,7.