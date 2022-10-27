Эксперт посоветовал автомобилистам Петербурга не менять колеса до 10 ноября

Автомобилистам Петербурга посоветовали не менять колеса до 10 ноября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоть зима и приближается к Санкт-Петербургу, автомобилистам пока не стоит спешить "переобувать" своим машины. 27 октября 2022 года в Северной столице уверенный плюс, даже около 10 градусов. Хорошая погода продержится в целом до середины ноября. Об этом в в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" (92,0 FM) рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

- До 10 ноября можно не дергаться. Там точно плюсовая температура, причем, хорошо плюсовая. После уже погода начнет меняться и можно задуматься о смене колес, - отметил Попов.

Специалист добавил, что сам он уже резину сменил. Но ездит не на "шипах", а "липучке", которая лучше переносит плюсовую температуру.

Также эксперт отметил, что цены на колеса в Петербурге подскочили в два раза за последний год.