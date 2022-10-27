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НовостиАвто27 октября 2022 8:51

Эксперт посоветовал автомобилистам Петербурга не менять колеса до 10 ноября

До середины последнего осеннего месяца будет стоять плюсовая температура
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Автомобилистам Петербурга посоветовали не менять колеса до 10 ноября

Автомобилистам Петербурга посоветовали не менять колеса до 10 ноября

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хоть зима и приближается к Санкт-Петербургу, автомобилистам пока не стоит спешить "переобувать" своим машины. 27 октября 2022 года в Северной столице уверенный плюс, даже около 10 градусов. Хорошая погода продержится в целом до середины ноября. Об этом в в эфире Радио "Комсомольская правда в Петербурге" (92,0 FM) рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

- До 10 ноября можно не дергаться. Там точно плюсовая температура, причем, хорошо плюсовая. После уже погода начнет меняться и можно задуматься о смене колес, - отметил Попов.

Специалист добавил, что сам он уже резину сменил. Но ездит не на "шипах", а "липучке", которая лучше переносит плюсовую температуру.

Также эксперт отметил, что цены на колеса в Петербурге подскочили в два раза за последний год.