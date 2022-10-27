На ЗСД полностью перекроют один из съездов

В ночь на 28 октября на ЗСД перекроют один из съездов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Водителей, пользующихся Западным скоростным диаметром, предупреждают об изменении режима движения по трассе. В ночь на пятницу, 28 октября, будет перекрыт один из съездов на развязке ЗСД в районе Автомобильной улицы.

- С 01:00 до 05:00 28 октября съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от КАД ЮГ будет закрыт, - сообщает пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», эксплуатанта ЗСД.

Причиной перекрытия проезда станут работы по обслуживанию и прочистке ливневой канализации трассы. в дирекции «Магистрали» обещают, что коммунальщики постараются сделать все как можно быстрее, чтобы сократить время перекрытия, но водителям в указанный период лучше пользоваться альтернативными путями проезда по Петербургу.