12-летний ребенок погиб во время пожара в квартире в Ленинградской области

Уголовное дело возбудили после гибели ребенка во время пожара в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области 27 октября 2022 года произошел смертельный пожар. В одной из квартир дома в деревне Горбунки Ломоносовского района произошло возгорание. Спасатели прибыли на место и потушили огонь, однако внутри они обнаружили погибшего ребенка. Об этом рассказали в следственном комитете региона.

- 27 октября 2022 года в квартире в деревне Горбунки Ломоносовского района Ленинградской области после пожара обнаружено тело 12-летнего мальчика с признаками отравления окисью углерода, - рассказали в комитете.

По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. На данный момент следователи проверяют версии возникновения пожара, назначают экспертизы, допрашивают свидетелей.