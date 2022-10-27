Удлиненные «Ласточки» запустят из Петербурга до Новгорода по выходным

По выходным до Новгорода будут курсировать удлиненные "Ласточки". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Удлиненные «Ласточки» будут курсировать по выходным между Петербургом и Великим Новгородом с 29 октября. Скоростные поезда теперь будут состоять из десяти вагонов, чтобы перевезти всех туристов, отправляющихся в путешествие из одного города в другой.

- По субботам и воскресеньям поезда «Ласточка» № 7001 и № 7004 по маршруту Санкт-Петербург Московский вокзал – Великий Новгород и обратно будут курсировать увеличенной составностью, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

При этом в вагоны №№ 6 и 7 продаются билеты с указанием места. Они продаются только в кассе №6 Московского вокзала; № 2 станции Тосно; № 1 станции Чудово-Московское; № 4 вокзала Великого Новгорода.

Сэкономить до 30% на поездке можно благодаря «Карте Гостя Руси Новгородской», ее можно оформить в кассах СЗППК на Московском вокзале Петербурга.