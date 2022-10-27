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НовостиОбщество27 октября 2022 9:20

Удлиненные «Ласточки» запустят из Петербурга до Новгорода по выходным

Каждый поезд будет состоять из десяти вагонов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
По выходным до Новгорода будут курсировать удлиненные "Ласточки".

По выходным до Новгорода будут курсировать удлиненные "Ласточки".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Удлиненные «Ласточки» будут курсировать по выходным между Петербургом и Великим Новгородом с 29 октября. Скоростные поезда теперь будут состоять из десяти вагонов, чтобы перевезти всех туристов, отправляющихся в путешествие из одного города в другой.

- По субботам и воскресеньям поезда «Ласточка» № 7001 и № 7004 по маршруту Санкт-Петербург Московский вокзал – Великий Новгород и обратно будут курсировать увеличенной составностью, - сообщает пресс-служба Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

При этом в вагоны №№ 6 и 7 продаются билеты с указанием места. Они продаются только в кассе №6 Московского вокзала; № 2 станции Тосно; № 1 станции Чудово-Московское; № 4 вокзала Великого Новгорода.

Сэкономить до 30% на поездке можно благодаря «Карте Гостя Руси Новгородской», ее можно оформить в кассах СЗППК на Московском вокзале Петербурга.