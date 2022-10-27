Прием заявлений на регистрацию брака летом 2023 года стартовал в Петербурге

В Петербурге начали принимать заявления на регистрацию брака в летний период.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Петербурге начался прием заявлений от женихов и невест, которые собираются пожениться будущим летом. Именно на теплое время года приходится пик бракосочетаний, когда молодоженам не приходиться скакать в туфлях по слякоти или кутаться на холоде в шубы и пальто.
- С 26 октября структурные подразделения Комитета по делам ЗАГС начинают принимать заявления на регистрацию заключения брака в мае, июне, июле, августе, сентябре 2023 года, - сообщает пресс-служба комитета.
Документы принимаются в обоих Дворцах бракосочетаний, районных отделах ЗАГС и через сервис «Госуслуги».
А в связи с тем, что Дворцы №1 на Английской набережной и №2 на Фурштатской улице как обычно испытывают наплыв желающих пожениться, в них организован прием для будущих молодоженов по вечерам: с 20:00 до 23:20.
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