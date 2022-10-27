Полиция задержала мужчину, прострелившего ноги пьяному прохожему в Петербурге

Полиция задержала мужчину за стрельбу по прохожему в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который прострелил ноги пьяному прохожему. Об этом в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали 27 октября 2022 года. Сам инцидент произошел несколькими днями ранее, 22 октября, на Загребском бульваре.

- Утром 22 октября у дома 19 по Загребскому бульвару был обнаружен пьяный 41-летний мужчина с ранениями обеих ног из травматического пистолета. Его в удовлетворительном состоянии пострадавшего госпитализировали, - рассказали в полиции.

Пострадавший смог пояснить, что в ноги ему стрелял неизвестный мужчина, с которым у него внезапно возник конфликт. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

26 октября в деревне Войскорово Тосненского района Ленобласти был задержан 32-летний подозреваемый. У него изъят травматический пистолет.