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НовостиПроисшествия27 октября 2022 10:19

Полиция задержала мужчину, прострелившего ноги пьяному прохожему в Петербурге

На подозреваемого завели уголовное дело о хулиганстве
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция задержала мужчину за стрельбу по прохожему в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Полиция задержала мужчину за стрельбу по прохожему в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, который прострелил ноги пьяному прохожему. Об этом в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказали 27 октября 2022 года. Сам инцидент произошел несколькими днями ранее, 22 октября, на Загребском бульваре.

- Утром 22 октября у дома 19 по Загребскому бульвару был обнаружен пьяный 41-летний мужчина с ранениями обеих ног из травматического пистолета. Его в удовлетворительном состоянии пострадавшего госпитализировали, - рассказали в полиции.

Пострадавший смог пояснить, что в ноги ему стрелял неизвестный мужчина, с которым у него внезапно возник конфликт. Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

26 октября в деревне Войскорово Тосненского района Ленобласти был задержан 32-летний подозреваемый. У него изъят травматический пистолет.