Мошенник отобрал 750 тысяч рублей у пенсионерки в Петербурге

Полиция задержала 20-летнего мошенника за кражу денег у петербургской пенсионерки / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге полиция задержала молодого парня, который подозревается в мошенничестве в отношении пенсионерки. 76-летняя жительница Приморского района города пострадала, поверив обманщикам, которые сообщили, что ее дочь в опасности. Об этом 27 октября 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- 20 октября в полицию обратилась 76-летняя жительница дома 49 по проспекту Королева и рассказала, что ее обманули. На телефон пенсионерки позвонила какая-то женщина, представилась ее дочерью и сказала, что попала в ДТП. Для решения вопроса нужно передать деньги через курьера, - рассказали в полиции.

Спустя час домой к женщине приехал парень, которому пенсионерка отдала 750 тысяч рублей.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье о краже. 26 октября на проспекте Энтузиастов полиция задержала 20-летнего парня.