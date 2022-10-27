Тренер спорткомплекса отобрал 245 тысяч рублей у прохожего в центре Петербурга

Тренер спорткомплекса задержан за грабеж в центре города. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Петербургские полицейские нашли и задержали 23-летнего тренера, которого подозревают в грабеже у метро. По данным МВД, вечером 8 сентября у станции «Маяковская» молодой человек силой отобрал у прохожего 245 тысяч рублей, после чего скрылся.

- 26 октября на улице Декабристов по подозрению в совершении данного преступления задержан тренер спортивного комплекса, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В отношении мужчины с рисунком грустной черно-белой радуги на кофте возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Учитывая то, что нападение спортсмен совершил с напарником, ему грозит до семи лет лишения свободы. Второго участника разбоя ищут.