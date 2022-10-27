У многодетных семей Ленобласти появилось больше шансов получить бесплатный автомобиль. Фото: freepik.com.

Депутаты областного парламента внесли изменения в статью 3.7 областного закона «Социальный кодекс Ленобласти». Что изменилось? Давайте расскажем в деталях: согласно пункту 5 части 1 у многодетной семьи, имеющей шесть и более детей, есть право на бесплатное обеспечение транспортным средством. Но раньше получить автомобиль в подарок семья могла лишь в том случае, если в течение года до обращения никто из родителей не совершал административные правонарушения, в том числе и без нарушения ПДД. Если же члены семьи привлекались к какой-либо ответственности, увы, это лишало их права на получение такой соцподдержки.

Сейчас депутаты предложили пересмотреть этот пункт – и не лишать многодетных родителей права на обеспечение автомобилем, даже если они нарушали правила дорожного движения.

- Речь идет о незначительных нарушениях, за совершение которых не предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством, - пояснила председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Ленинградской области по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко. - Например, превышении скорости или нарушение правила парковки.

Законопроект был принят во втором и третьем чтениях.