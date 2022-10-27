Памятный знак с именами погибших бойцов установили на воинском захоронении «Высота 38,2» в Ленинградской области

Памятный знак с именами погибших бойцов установили в Ленинградской области / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградской области увековечили память бойцов, погибших во время Советско-финляндской войны. На воинском захоронении "Высота 38,2" возле поселка Дятлово Выборгского района, где проходили бои, появился памятный знак с имена тех, кто там на этом месте во время битвы. Об этом 27 октября 2022 года рассказали в администрации 47-го региона.

- На мемориальной плите 232 имени — от танкистов до командиров мотострелковых батальонов и политработников, - рассказали в администрации.

Плиту установили на месте братской могилы, которую обнаружили поисковики еще более 20 лет назад. С тех пор захоронение привели в порядок, а также провели архивные исследования. Благодаря им были выявлены ранее не увековеченные имена красноармейцев, погибших здесь зимой 1939-1940 года.