Жительнице Ломоносова сожгли Jaguar за 8 млн рублей из-за дорожного конфликта

Жительница Ломоносова лишилась дорогой машины. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Дорогущий кроссовер Jaguar F-Pace был уничтожен огнем в Ломоносове. Иномарка принадлежала 38-летней женщине, гендиректору компании по производству минеральных удобрений. Причем сгорела машина не сама по себе, а в результате поджога.

- Как установило следствие, поджог был актом мести за дорожный конфликт, участником которого была водитель иномарки, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машина сгорела еще в начале октября. а 26 числа были установлены подозреваемые - безработные жители Петродворцового района, возрастом 24 года и 25 лет.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. К слову, сейчас такой новый Jaguar, который они сожгли, стоит от восьми миллионов рублей. Месть получилось очень дорогая.