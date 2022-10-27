Сын до полусмерти избил свою мать в Петербурге

Полицейские по «горячим следам» задержали мужчину, который избил свою мать в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сын до полусмерти избил свою мать. Несчастную женщину пришлось госпитализировать в больницу в тяжелом состоянии. Инцидент произошел 26 октября 2022 года во Фрунзенском районе города, рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- 26 октября в полицию Фрунзенского района СПб от 54-летней женщины поступило сообщение о том, что ее избил сын, - сообщили правоохранители.

Выяснилось, что 33-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. На почве чего именно случился конфликт в семье, полиция не уточняет.

Вскоре сотрудники МВД задержали подозреваемого. Известно, что ранее он уже был судим.

На данный момент женщина остается в больнице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.