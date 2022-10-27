Пропавшего 9-летнего школьника больше суток ищут в Шушарах

9-летнего школьника больше суток ищут в Шушарах. Фото: vk.com/zabota.shushary

Жители Пушкинского района общими усилиями ищут 9-летнего мальчика, который пропал больше суток назад в Шушарах. Третьеклассник днем в среду ушел из школы после уроков, но до дома так и не добрался.

- 26 октября, в среду, пропал мальчик. Около двух часов дня сам ушел с уроков. Вроде бы с самокатом, но может и без него. У друзей-знакомых не ночевал, - пишут жители района в группе «Заботливые Шушары» ВКонтакте.

По словам активистов, информации на данный момент кране мало. Всех, кто может распространить информацию о ребенке, просят это сделать.

Известно, что пропавшего зовут Никита. Он был одет в зеленую «под камуфляж» куртку, серую кофту, черные джинсы и резиновые сапоги. На голове предположительно была серая шапка