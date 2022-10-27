Количество безналичных расчетов при оплате проезда в общественном транспорте Петербурга выросло до 95,5%

95,5% пассажиров оплатили проезд безналичным способом в общественном транспорте Петербурга с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге все больше пассажиров общественного транспорта переходят на оплату проезда безналичным способом. По итогам третьего квартала 2022 года проездными, банковскими картами и льготами воспользовались 95,5 процентов пассажиров. Об этом 27 октября 2022 года рассказали в комитете по транспорту города.

- Картой «Подорожник» в наземном транспорте и в метро воспользовались 45 процентов пассажиров, льготными проездными билетами – более 36 процентов, банковскими картами – 14,3 процентов, - рассказали в комитете.

Наличными за этот период воспользовались лишь 4,5 процента пассажиров. Постепенно этот показатель идет на спад. Так, в первом квартале наличной в транспорте пользовались 5 процентов пассажиров.

Напомним, что при плате картой «Подорожник» в наземном транспорте проезд обойдется в 40 рублей вместо 60 рублей. Также скидки работают в метро.